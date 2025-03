US-Aktienmärkte im freien Fall: Korrekturen und Bärenmarktgefahr!

Analysten definieren Kursrückgänge zwischen 5 % und 10 % als Rücksetzer, während Rückgänge von 10 % bis 20 % als Korrekturen gelten. Ein Bärenmarkt wird oft ab einem Rückgang von 20 % angesprochen, wobei dieser Begriff in der Regel für längere Zeiträume verwendet wird. Der Dow Jones hat nun sein zweites Korrekturtief erreicht, während der S&P 500 und der Nasdaq 100 ebenfalls deutliche Rückgänge verzeichneten, die auf Fehlsignale und Bullenfallen zurückzuführen sind.

Besonders auffällig ist der Fall von Tesla, dessen Kurs um 15,5 % einbrach und sich seit Dezember mehr als halbiert hat. Auch die Aktien von Meta Platforms haben über 20 % verloren. Der S&P 500 hat bereits die Hälfte der Korrektur erreicht, die notwendig wäre, um auf seinen langfristigen Durchschnitt zurückzukehren, was zu einem Verlust von über 4 Billionen Dollar an Marktwert geführt hat.

Die aktuelle Marktsituation wird durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst, darunter geopolitische Unsicherheiten und wirtschaftliche Daten, die in den kommenden Wochen erwartet werden. Die US-Regierung hat eine strikte Sparpolitik eingeführt, um die Staatsausgaben zu reduzieren, was das Risiko einer Rezession erhöht. Analysten befürchten, dass die wirtschaftliche Schwäche in den USA auch negative Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft haben könnte.

Trotz der aktuellen Rückgänge gibt es Anzeichen für eine mögliche Kurserholung, insbesondere im Small-Cap-Index Russell 2000, der seit seinem Höchststand um 17,3 % gefallen ist. Die Marktteilnehmer sind gespannt, ob die Saisonalität ab Mitte März zu einer Stabilisierung der Kurse führen wird. In der Zwischenzeit bleibt abzuwarten, wie sich die Marktbedingungen entwickeln und welche neuen Handelsmöglichkeiten sich ergeben.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 22.585PKT auf Lang & Schwarz (13. März 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.