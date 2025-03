Ölpreise im Sinkflug: Geopolitik und Konjunktursorgen belasten Märkte

Am Montag sind die Ölpreise gesunken, wobei ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 69,85 US-Dollar kostete, was einem Rückgang von 51 Cent im Vergleich zum Freitag entspricht. Der Preis für die US-Sorte WTI fiel um 43 Cent auf 66,61 Dollar. Diese Entwicklung setzt die Verluste der Vorwoche fort, als der Brent-Preis aufgrund von Sorgen über eine mögliche Abkühlung der Weltwirtschaft zeitweise auf 68,33 Dollar fiel, dem tiefsten Stand seit Ende 2021. Marktanalysten führen den Rückgang auf schwache Konjunkturdaten aus China zurück, wo die Verbraucherpreise im Februar erstmals seit 13 Monaten gesunken sind. Dies schürt Deflationsängste und lässt die Aussicht auf weniger Wachstum und Ölverbrauch in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt schwinden. Zudem äußerte US-Präsident Donald Trump in einem Interview, dass er eine Rezession nicht ausschließen könne, was zusätzliche Unsicherheiten für die Märkte mit sich bringt.

Parallel zu den Entwicklungen auf dem Ölmarkt gab es einen Angriff ukrainischer Drohnen auf eine russische Ölraffinerie in Samara. Laut dem Leiter des staatlichen Zentrums zur Bekämpfung von Desinformation in Kiew, Andrij Kowalenko, war die Raffinerie von strategischer Bedeutung für die russische Armee, da sie deren Treibstoffversorgung sichert. Während ukrainische Quellen von Explosionen und einem Brand berichteten, wies der Gouverneur der Region Samara, Wjatscheslaw Fedorischtschew, die Berichte über Schäden zurück und sprach von einem gescheiterten Angriff.

In einem weiteren Vorfall kam es vor der britischen Nordseeküste zu einem Zusammenstoß zwischen einem Containerschiff und einem Tanker, bei dem ein Besatzungsmitglied des Containerschiffs "Solong" ums Leben kam. Der Kapitän des Schiffes, ein russischer Staatsbürger, wurde wegen fahrlässiger Tötung festgenommen. Die Kollision ereignete sich nahe der Mündung des Flusses Humber, als das Containerschiff den Tanker "Stena Immaculate" rammte, der Treibstoff für die US Airforce transportierte. Beide Schiffe gerieten in Brand, und die Ermittlungen zur Unfallursache sind im Gange.

Diese Ereignisse verdeutlichen die komplexen Zusammenhänge zwischen geopolitischen Spannungen, wirtschaftlichen Entwicklungen und den globalen Energiemärkten.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 70,81USD auf Lang & Schwarz (13. März 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.