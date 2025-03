Puma-Aktien stürzen ab: Dramatische Gewinnwarnung für 2025!

Thierry Cota von der Bank of America sieht ebenfalls Risiken und hat sein Kursziel auf 20 Euro gesenkt. Puma erwartet für 2025 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich, was auf anhaltende geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Herausforderungen zurückzuführen ist. Zudem wird mit einmaligen Aufwendungen von bis zu 75 Millionen Euro im Rahmen eines Kosteneffizienzprogramms gerechnet, das darauf abzielt, die EBIT-Marge bis 2027 auf 8,5 Prozent zu steigern.

Puma SE hat am Mittwochmorgen einen schwachen Geschäftsausblick für 2025 veröffentlicht, was zu einem dramatischen Rückgang der Aktienkurse führte. Die Papiere des Unternehmens fielen auf der Handelsplattform Tradegate um 13 Prozent auf 24,72 Euro, was den niedrigsten Stand seit 2017 markiert. Analyst Andreas Riemann von Oddo-BHF reagierte prompt und senkte seine Empfehlung sowie das Kursziel auf 25 Euro, bezeichnete die Situation als "massive Gewinnwarnung". Er äußerte Bedenken über die sehr negativen Aussichten für das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) im Jahr 2025 und warnte vor weiteren möglichen Warnungen, die über Marktschwankungen hinausgehen.

Im ersten Quartal 2025 rechnet Puma mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum unter dem Vorjahresniveau, was auf eine schwache Geschäftsentwicklung in den USA und China zurückzuführen ist. Das bereinigte EBIT wird voraussichtlich bei rund 70 Millionen Euro liegen, was einen deutlichen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Für das Geschäftsjahr 2024 berichtete Puma von einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 4,4 Prozent auf 8,82 Milliarden Euro, während das operative Ergebnis (EBIT) stabil bei 622 Millionen Euro blieb. Die Rohertragsmarge verbesserte sich auf 47,4 Prozent, trotz negativer Währungseffekte. Das Konzernergebnis sank jedoch um 7,6 Prozent auf 281,6 Millionen Euro.

Puma plant, weiterhin in den Ausbau seines Einzelhandelsnetzwerks und in den E-Commerce zu investieren, mit einem Investitionsvolumen (CAPEX) von rund 300 Millionen Euro für 2025. Trotz der Herausforderungen bleibt das Unternehmen entschlossen, seine Marke zu stärken und langfristige Wachstumsziele zu verfolgen. Die Hauptversammlung wird am 21. Mai 2025 stattfinden, wo eine Dividende von 0,61 Euro pro Aktie vorgeschlagen wird.

