Lufthansa-Aktie unter Druck: Barclays senkt Bewertung, Streiks belasten Flugverkehr

Parallel dazu hat die US-Bank JPMorgan das Kursziel für die Lufthansa-Aktie von 5,00 Euro auf 5,50 Euro angehoben, jedoch die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Harry Gowers wies darauf hin, dass die Aktie seit Jahresbeginn um 30 Prozent gestiegen sei, er jedoch mit einem Übergangsjahr rechne. Die Erwartungen an die Fluggesellschaft seien in den letzten Monaten gesunken, und der Kostendruck, insbesondere abseits der Kerosinpreise, werde voraussichtlich anhalten. Positiv sei jedoch eine leichte Verbesserung der Profitabilität im Bereich Lufthansa Germany, was zu einer Anhebung der operativen Ergebnisprognosen führte.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktien der Lufthansa von "Overweight" auf "Underweight" herabgestuft und das Kursziel von 10,50 Euro auf 6,50 Euro gesenkt. Analyst Andrew Lobbenberg äußerte in seiner Neubewertung europäischer Airlines Bedenken hinsichtlich des wichtigen Nordatlantikgeschäfts. Er befürchtet, dass die Nachfrage, die in den letzten zwei Jahren von wohlhabenden Kunden getragen wurde, aufgrund einer schwächeren Verbraucher- und Geschäftsstimmung zurückgehen könnte. Diese Einschätzung folgt auf die jüngsten Gewinnwarnungen amerikanischer Airlines, die zwar das Inlandsgeschäft als Hauptursache angaben, jedoch auch Auswirkungen auf den internationalen Flugverkehr befürchten lassen.

In einem weiteren Kontext hat die Gewerkschaft Verdi am Montag mit Warnstreiks an 13 deutschen Flughäfen große Teile des Flugverkehrs in Deutschland lahmgelegt. Dies führte dazu, dass mehr als 3.500 Flüge ausfielen und rund 560.000 Passagiere betroffen waren. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Lohnerhöhung von acht Prozent sowie Verbesserungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Nach den Streiks normalisierte sich der Flugverkehr in Nordrhein-Westfalen jedoch schnell, und die großen Flughäfen meldeten keine weiteren Beeinträchtigungen.

Die aktuelle Situation rund um die Lufthansa-Aktie und die Entwicklungen im Flugverkehr sind für Investoren von großer Bedeutung. Die Analystenbewertungen zeigen ein gemischtes Bild, das sowohl Risiken als auch Chancen für die Fluggesellschaft aufzeigt. Während Barclays eine pessimistische Sichtweise vertritt, sieht JPMorgan zumindest eine moderate Verbesserung in bestimmten Bereichen. Die Unsicherheiten im Markt und die Auswirkungen von Arbeitskämpfen werden die zukünftige Entwicklung der Lufthansa-Aktie weiterhin beeinflussen.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 7,233EUR auf Lang & Schwarz (13. März 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.