Redcare Pharmacy: Aktien steigen stark – Analysten heben Kursziele an! Die Aktien von Redcare Pharmacy haben am Dienstag nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen vorbörslich stark zugelegt. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen die Papiere um 5,7 Prozent auf 128,90 Euro, was den höchsten Stand seit Januar …