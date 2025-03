BIKE24: Rückkehr zur Profitabilität – Analysten empfehlen Kauf!

Besonders bemerkenswert ist die Umsatzdynamik im Schlussquartal, in dem ein Erlöszuwachs von 7 % im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet wurde. Auch der Jahresbeginn 2025 zeigt vielversprechende Ergebnisse, mit zweistelligen Erlössteigerungen im Januar und Februar. Zudem hat BIKE24 eine Konsortialkreditlinie über 40 Millionen Euro bis April 2027 verlängert, was dem Unternehmen mehr operative Flexibilität und Spielraum für strategische Wachstumschancen bietet.

Die BIKE24 Holding AG hat am 7. März 2025 vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht, die eine Rückkehr zur Profitabilität zeigen. Nach einem herausfordernden Vorjahr konnte das Unternehmen den Umsatz stabilisieren und ein bereinigtes EBITDA von 5 Millionen Euro erzielen, im Vergleich zu einem Verlust von 3 Millionen Euro im Jahr 2023. Diese positive Entwicklung ist auf eine angepasste Einkaufspolitik und eine gezielte Ansprache von Bike-Enthusiasten zurückzuführen. Der Jahresumsatz betrug 226 Millionen Euro, was leicht über der Mitte der im Februar angepassten Unternehmensprognose liegt.

Die Analysten von Montega AG haben die BIKE24 Holding AG in ihrem aktuellen Research-Update mit „Kaufen“ eingestuft und ein Kursziel von 2,40 Euro für die nächsten 12 Monate festgelegt. Sie erwarten, dass BIKE24 nach dem Übergangsjahr 2024 im Jahr 2025 wieder auf den Wachstumspfad zurückkehrt. Trotz der Herausforderungen durch hohe Lagerbestände bei vielen Original Equipment Manufacturers (OEMs) und der Unsicherheit über die Fortsetzung des Umsatzwachstums, wird ein Erlöszuwachs von etwa 5 % im Jahr 2025 prognostiziert.

Die Analysten heben hervor, dass die überarbeitete Finanzierungsstruktur und die positive Entwicklung der operativen Kennzahlen ein gutes Signal für die zukünftigen Wachstumsperspektiven des Unternehmens darstellen. Die Marktbedingungen, insbesondere im Bereich der E-Bikes, scheinen sich ebenfalls günstig zu entwickeln, da die Nachfrage nach elektrisch angetriebenen Fahrrädern in Deutschland steigt. Der Zweirad-Industrieverband (ZIV) berichtet von einem Anstieg des Bestands an E-Bikes auf 15,7 Millionen Stück, was die wachsende Beliebtheit dieser Produkte unterstreicht.

Insgesamt zeigt die BIKE24 Holding AG Fortschritte in der Stabilisierung und Profitabilität, was das Vertrauen der Analysten in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens stärkt.

Die Bike24 Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,335EUR auf Lang & Schwarz (13. März 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.