NAGA Group AG: Die Finanz-Super-App für Trader und Investoren im Aufwind!

Die NAGA Group AG, ein international tätiges FinTech-Unternehmen mit Sitz in Hamburg, hat sich als Anbieter einer umfassenden Finanz-Super-App positioniert, die Social Trading, Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und Neo-Banking vereint. In einer aktuellen Investment Note von Montega AG wird die strategische Ausrichtung des Unternehmens nach der Fusion mit dem CFD-Broker CAPEX.com hervorgehoben. Diese Fusion hat nicht nur die Marktpräsenz von NAGA erheblich erweitert, sondern auch das Lizenzportfolio auf neun Lizenzen in vier Kontinenten ausgeweitet.

NAGA richtet sich insbesondere an Vieltrader, die mehrere hundert Transaktionen pro Jahr durchführen. Die Plattform bietet über 4.000 Finanzinstrumente, darunter CFDs auf Devisen, Aktien, Rohstoffe und Kryptowährungen. Ein zentrales Merkmal ist die proprietäre Social-Trading-Plattform, die es Nutzern ermöglicht, die Strategien erfolgreicher Trader zu kopieren und sich in einem sozialen Netzwerk auszutauschen. Die Gebührenstruktur ist transparent, wobei für den Handel mit CFDs in der Regel nur indirekte Gebühren durch Spreads anfallen.