Airbus präsentiert H140: Der neue Rettungshubschrauber für die Zukunft!

Airbus hat auf der Branchenmesse Verticon in Dallas, USA, sein neues Hubschraubermodell H140 vorgestellt, mit dem das Unternehmen seinen Marktanteil im Bereich der zivilen Helikopter ausbauen möchte. Der H140, der in Donauwörth entwickelt wurde, soll zunächst als Rettungshubschrauber eingesetzt werden und als Ergänzung zum bereits etablierten Modell H135 dienen, das weltweit am häufigsten für Rettungsmissionen genutzt wird. Stefan Thomé, der Geschäftsführer von Airbus Helicopters Deutschland, betont, dass der H140 den Kunden eine Wahlmöglichkeit bietet.

Der H140 zeichnet sich durch eine größere Kabine und niedrigere Betriebskosten aus. Mit einer maximalen Geschwindigkeit von fast 290 km/h ist er etwa zehn Prozent schneller als sein Vorgänger und zudem leiser. Airbus plant, mehrere Prototypen zu bauen und das Zulassungsverfahren zu durchlaufen, um ab 2028 die ersten Maschinen für den Rettungsdienst auszuliefern. Der zweimotorige H140 ist jedoch nicht nur für Rettungsmissionen konzipiert, sondern kann auch in anderen Bereichen wie der Polizeiarbeit, als Löschhubschrauber oder für Passagierflüge eingesetzt werden. Airbus sieht zudem Potenzial im Einsatz des H140 für Wartungsarbeiten in Offshore-Windparks.