Goldman Sachs hebt Zeiss Meditec auf 'Buy' – Analysten streiten sich!

Die Aktien von Carl Zeiss Meditec stehen derzeit im Fokus der Finanzmärkte, nachdem die US-Investmentbank Goldman Sachs die Bewertung des Unternehmens von "Neutral" auf "Buy" angehoben hat. Analyst Richard Felton begründet diese Entscheidung mit Anzeichen einer Stabilisierung in China, die das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken für die Medizintechnikfirma positiv beeinflussen. Insbesondere das Geschäft mit Augenlasern in China, das zuvor die Markterwartungen belastet hatte, könnte sich nun besser entwickeln als erwartet. Goldman Sachs hat zudem das Kursziel für die Aktie von 59 auf 74 Euro angehoben, was auf eine optimistische Einschätzung der zukünftigen Geschäftsentwicklung hinweist.

Im Gegensatz dazu äußert die US-Bank JPMorgan skeptische Erwartungen hinsichtlich der bevorstehenden Quartalszahlen von Carl Zeiss Meditec, die Mitte Mai veröffentlicht werden sollen. Analystin Anchal Verma hat der Aktie den Stempel "Negative Catalyst Watch" aufgedrückt, was auf eine mögliche negative Kursentwicklung hindeutet. Sie belässt die fundamentale Einstufung auf "Underweight" mit einem Kursziel von 41 Euro. Verma zeigt sich verwundert über die überdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktie seit Jahresbeginn und sieht keine ausreichenden Anzeichen für eine Nachfrageerholung, die eine höhere Bewertung rechtfertigen würden. Sie hebt hervor, dass die Aktien von Alcon, einem schnell wachsenden Konkurrenten im Bereich Augenheilkunde, wertvoller seien.

Die Reaktionen auf die unterschiedlichen Einschätzungen der Analysten spiegeln sich auch in der Kursentwicklung der Carl Zeiss Meditec-Aktien wider. Am Montag fielen die Aktien um 6,5 Prozent auf 56,75 Euro und testeten damit die 100-Tage-Linie. In der Vorwoche hatte sich das Chartbild bei 66,55 Euro stabilisiert, doch die skeptischen Kommentare von JPMorgan haben die Unsicherheit unter den Anlegern verstärkt. Verma betont, dass es schwierig sei, eine Begründung für die höhere Bewertung der Carl Zeiss Meditec-Aktien im Vergleich zu ihren Konkurrenten zu finden.

Insgesamt zeigt sich ein gespaltenes Bild für Carl Zeiss Meditec: Während Goldman Sachs optimistisch auf die Stabilisierung in China blickt, bleibt JPMorgan skeptisch und warnt vor möglichen negativen Entwicklungen. Anleger sollten die kommenden Quartalszahlen genau im Auge behalten, um die weitere Entwicklung der Aktie besser einschätzen zu können.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 60,98EUR auf Lang & Schwarz (13. März 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.