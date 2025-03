DHL Group: Kaufempfehlung und Kursziel 60 Euro – Analyst sieht großes Potenzial!

Das Analysehaus Jefferies hat die DHL Group mit einer Kaufempfehlung ("Buy") und einem Kursziel von 60 Euro in seine Bewertung aufgenommen. Analyst Michael Aspinall veröffentlichte am Mittwoch eine Studie, in der er die Bewertung europäischer Unternehmen aus der Logistik- und Transportbranche startet. Dies stellt eine Erweiterung der bisherigen Abdeckung von Lkw- und Reifenherstellern dar. Aspinall hebt hervor, dass er im laufenden Jahr den Luft- und Seeverkehr bevorzugt und DHL als besonders gut positioniert ansieht. Insbesondere im Express-Geschäft erwartet er eine Nachfrageerholung in Europa, was DHL zu seinem Favoriten in der Branche macht. DSV folgt auf dem zweiten Platz, während Kühne+Nagel mit einer neutralen Bewertung ("Hold") eingestuft wurde.

Parallel zu dieser positiven Einschätzung von Jefferies wurde ein Warnstreik an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden beendet. Die Beschäftigten, die am Montag für 24 Stunden die Arbeit niedergelegt hatten, um auf bessere Arbeitsbedingungen zu drängen, haben ihre Tätigkeit wieder aufgenommen. Laut Paul Schmidt, dem Fachbereichsleiter für den Luftverkehr bei Verdi, gibt es keine Störungen mehr, und der Betrieb läuft wieder regulär. Der Streik hatte zu zahlreichen Flugausfällen an 13 deutschen Flughäfen geführt, was die Bedeutung der Arbeitskämpfe im Luftverkehr unterstreicht.