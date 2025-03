HelloFresh: Umsatzprognose 2025 sorgt für Kursrückgang – Was steckt dahinter?

Der Vorstand hat beschlossen, das Effizienzprogramm, das bereits 2024 initiiert wurde, bis 2026 auszuweiten. Dieses Programm zielt darauf ab, die Kostenbasis der HelloFresh-Gruppe zu optimieren, ohne die Qualität der gelieferten Produkte zu beeinträchtigen. Zu den Maßnahmen gehören eine höhere Rendite der Marketingausgaben, Produktivitätssteigerungen in der Produktion und Einsparungen bei den Personalkosten.

HelloFresh SE hat am 10. März 2025 eine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, die auf vorläufigen Indikationen basiert. Für das Jahr 2024 wird ein konsolidierter Umsatz von etwa 7,66 Milliarden Euro erwartet, was einem währungsbereinigten Wachstum von 0,9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das bereinigte EBITDA (AEBITDA) soll bei etwa 399 Millionen Euro liegen. Diese Zahlen entsprechen weitgehend den bisherigen Prognosen, wobei das Unternehmen in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 Kosteneffizienzmaßnahmen umgesetzt hat, die zu einer Verbesserung des AEBITDA geführt haben.

Für 2025 strebt HelloFresh eine signifikante Steigerung des AEBIT auf 200 bis 250 Millionen Euro an, was einem Anstieg von etwa 65 % im Vergleich zu 2024 entspricht. Das AEBITDA soll auf 450 bis 500 Millionen Euro steigen. Trotz dieser positiven Gewinnprognose erwartet das Unternehmen jedoch einen Rückgang des währungsbereinigten Umsatzes zwischen 3 % und 8 %. Analystenschätzungen deuten auf ein Umsatzwachstum von 2,7 % hin, was die Unsicherheiten über die zukünftige Nachfrage widerspiegelt.

Besonders im nordamerikanischen Markt wird ein stärkerer Rückgang des Umsatzes erwartet, da dort die Marketingausgaben für Kochboxen gezielt reduziert werden. Im internationalen Segment wird ein leicht negatives bis leicht positives Umsatzwachstum prognostiziert, während bei Fertiggerichten ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren Zehnerprozentbereich erwartet wird. Die Prognose berücksichtigt aktuelle Wechselkurse und mögliche Auswirkungen von Zöllen auf Agrar- und Verpackungsprodukte.

Die Aktien von HelloFresh reagierten auf die Prognose mit einem deutlichen Kursrückgang, was die Bedenken der Analysten hinsichtlich der nachhaltigen Profitabilität des Unternehmens unterstreicht. Während die Gewinnprognose positiv überrascht, bleibt die Frage offen, wie das Unternehmen ein profitables Wachstum erreichen will. Die endgültigen Zahlen für 2024 werden am 13. März 2025 veröffentlicht.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 8,335EUR auf Lang & Schwarz (13. März 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.