Steyr Motors: Dividende und starke Partnerschaft für Zukunftsziele!

Die Steyr Motors AG, ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von Hochleistungsmotoren für militärische und zivile Anwendungen, hat am 12. März 2025 einen Vorschlag zur Ausschüttung einer Dividende von 0,55 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2024 bekannt gegeben. Dieser Vorschlag wird von Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 7. Mai 2025 zur Abstimmung vorgelegt. Die Entscheidung zur Dividende basiert auf einem positiven Betriebsergebnis, das im Jahresabschluss für 2024 reflektiert wird, der am 18. März 2025 veröffentlicht wird.

Zusätzlich hat Steyr Motors am 11. März 2025 eine bedeutende Entwicklungs- und Liefervereinbarung mit der Rheinmetall Landsysteme GmbH bekannt gegeben. Diese strategische Partnerschaft zielt darauf ab, innovative Technologien zur Leistungssteigerung von Verteidigungsplattformen zu entwickeln. Steyr Motors bringt dabei seine Expertise in der Entwicklung leistungsstarker Dieselmotoren und Stromaggregate ein. CEO Julian Cassutti betont, dass diese Zusammenarbeit die Innovationskraft beider Unternehmen unterstreicht und neue Maßstäbe für moderne militärische Plattformen setzt.