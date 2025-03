Ford Deutschland: Proteste und Unsicherheit – Was bedeutet das für die Zukunft?

Im Konflikt zwischen dem Ford-Management und der Gewerkschaft IG Metall spitzt sich die Lage zu. Nachdem die Ford Deutschland GmbH den finanziellen Schutzschirm des Mutterkonzerns verlassen hat, kam es zu einer Protestaktion von etwa 100 Beschäftigten am Kölner Werk. Diese Aktion verdeutlichte den Unmut der Mitarbeiter über die unsichere Zukunft des Standorts, an dem die Beschäftigtenzahl in den kommenden Jahren um 2.900 auf unter 9.000 sinken soll. Der IG-Metall-Sprecher David Lüdtke kritisierte das Management scharf und forderte einen klaren Zukunftsplan, um das drohende "Sterben auf Raten" zu verhindern.

Ford Deutschland steht seit längerem finanziell unter Druck. Die Schulden belaufen sich auf 5,8 Milliarden Euro, und die Produktion des Kleinwagens Fiesta wurde 2023 eingestellt. Trotz einer angekündigten Kapitaleinlage von bis zu 4,4 Milliarden Euro zur Schuldentilgung und zur Stärkung des Geschäfts in den nächsten vier Jahren bleibt die Unsicherheit groß. Die Beendigung der Patronatserklärung, die seit 2006 galt und die US-Muttergesellschaft für die Schulden der deutschen Tochter verantwortlich machte, wird als massiver Druck auf die Belegschaft wahrgenommen. Lüdtke warnte, dass die Möglichkeit einer Insolvenz nun realistisch sei.