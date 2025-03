3U HOLDING AG: Starkes Umsatzwachstum 2024 und optimistische Prognose für 2025!

Die 3U HOLDING AG hat am 11. März 2025 vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 sowie eine Umsatz- und Gewinnprognose für 2025 veröffentlicht. Demnach erzielte das Unternehmen im Jahr 2024 einen Umsatz von etwa 55,8 Millionen Euro, was einem Anstieg von 6,5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das EBITDA belief sich auf rund 3,8 Millionen Euro, was einer EBITDA-Marge von 6,8 % entspricht und damit über den ursprünglichen Erwartungen von 4 % bis 5 % liegt. Diese positiven Ergebnisse wurden trotz herausfordernder Marktbedingungen erzielt.

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet die 3U HOLDING AG Gesamterlöse zwischen 62 Millionen und 66 Millionen Euro, was einem Wachstum von 11 % bis 18 % entspricht. Das Unternehmen plant, ein ausgeglichenes EBITDA zu erreichen. Die strategischen Maßnahmen, die im Rahmen der Wertsteigerungsstrategie „3U MISSION 2026+“ umgesetzt werden, sollen die Wettbewerbsfähigkeit in den Segmenten Informations- und Telekommunikationstechnik (ITK) sowie Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) weiter stärken. Zudem wird der Ausbau der Stromerzeugungskapazitäten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben.