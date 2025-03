Rekordumsatz und Wachstum: Cantourage Group setzt neue Maßstäbe 2025!

Die Cantourage Group SE, ein führendes Unternehmen im Bereich medizinisches Cannabis in Europa, hat am 10. März 2025 einen bemerkenswerten Jahresendspurt und ein anhaltendes Wachstum für das Jahr 2025 bekannt gegeben. Im vierten Quartal 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von über 20 Millionen Euro, wobei allein im Dezember 8,5 Millionen Euro generiert wurden. Dies stellt das stärkste Quartal in der Unternehmensgeschichte dar. Auch im neuen Jahr setzt sich der positive Trend fort: Im Januar 2025 betrug der Umsatz 7 Millionen Euro und stieg im Februar auf 7,9 Millionen Euro.

Die anhaltend hohe Nachfrage nach den Produkten von Cantourage führt zu einer Erweiterung der Produktionskapazitäten. Das Unternehmen hat bereits Maßnahmen zur Steigerung der Produktionskapazität eingeleitet, und erste Ergebnisse dieser Initiativen werden in den kommenden Monaten erwartet. Analysten zeigen sich optimistisch hinsichtlich des Wachstumskurses von Cantourage. Die Analysehäuser Montega und NuWays haben ihre Kursziele für die Cantourage-Aktie auf 12,00 Euro bzw. 12,50 Euro angehoben.