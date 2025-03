TRATON SE: Rekordhoch trotz Lkw-Nachfragesorgen – Dividende steigt!

Die Aktien der TRATON SE, einem führenden Hersteller von Nutzfahrzeugen, haben am Montag vorbörslich stark zugelegt, was im Xetra-Hauptgeschäft ein Rekordhoch bedeutet hätte. Nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen stiegen die Papiere auf bis zu 39,90 Euro, bevor sie sich bei 38,80 Euro stabilisierten, was einem Anstieg von 1,5 Prozent im Vergleich zum vorherigen Xetra-Schluss entspricht. Im Jahr 2024 konnte TRATON trotz eines leichten Rückgangs beim Fahrzeugabsatz den Umsatz um 1 Prozent auf 47,5 Milliarden Euro steigern. Dies wurde durch einen vorteilhaften Markt- und Produktmix sowie eine verbesserte Preisdurchsetzung im Industriegeschäft unterstützt.

Das bereinigte operative Ergebnis wuchs um 350 Millionen Euro auf 4,4 Milliarden Euro, was einer bereinigten operativen Rendite von 9,2 Prozent entspricht. Der Vorstand schlägt eine Dividende von 1,70 Euro je Aktie vor, was eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Trotz der positiven Geschäftszahlen gibt es jedoch Bedenken hinsichtlich einer möglichen Verlangsamung der weltweiten Konjunkturdynamik und einem Rückgang der Lkw-Nachfrage in den wichtigsten Märkten.