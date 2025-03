AGRANA stoppt Zuckerproduktion: 270 Jobs betroffen – was jetzt kommt?

Die AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft hat beschlossen, die Zuckerproduktionen an den Standorten Leopoldsdorf in Österreich und Hrušovany in Tschechien mit sofortiger Wirkung einzustellen. Diese Entscheidung wurde während einer Sitzung des Aufsichtsrats am 12. März 2025 getroffen und ist Teil einer umfassenden strategischen Neuausrichtung des Unternehmens, die darauf abzielt, die Wettbewerbsfähigkeit und Stabilität der heimischen Zuckerproduktion langfristig zu sichern.

Zukünftig wird die gesamte Zuckerproduktion in Österreich am Standort Tulln konzentriert, während in Tschechien die Produktion auf den Standort Opava fokussiert wird. Der Standort Leopoldsdorf wird jedoch als Logistik-Hub erhalten bleiben, um Zucker in vorhandenen Silos zu lagern und abzufüllen. AGRANA plant zudem, mögliche wirtschaftliche Nutzungsszenarien für das 70 Hektar große Areal zu entwickeln.