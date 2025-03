DOUGLAS Group sichert sich 200 Millionen Euro für Schuldenabbau und Expansion!

Die DOUGLAS Group, ein führender Omnichannel-Anbieter im Bereich Premium-Beauty in Europa, hat sich am 10. März 2025 durch ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 200 Millionen Euro eine Teil-Refinanzierung gesichert. Dieses Darlehen, das nicht dinglich besichert ist, wird zusammen mit 250 Millionen Euro aus der operativen Liquidität verwendet, um eine zuvor aufgenommene Brückenfinanzierung von 450 Millionen Euro vollständig zurückzuzahlen. Diese Brückenfinanzierung war ursprünglich nach dem Börsengang im Jahr 2024 aufgenommen worden und konnte bereits bei der ersten Fälligkeit zurückgezahlt werden, was zu einer Einsparung von etwa 3,3 Millionen Euro an Zinskosten führte.

Das neue Schuldscheindarlehen übersteigt das ursprünglich geplante Volumen von 150 Millionen Euro und hat Laufzeiten zwischen drei und sieben Jahren. An der Privatplatzierung beteiligten sich Investoren aus dem In- und Ausland, darunter auch die vier arrangierenden Banken. Diese Maßnahme diversifiziert das Fälligkeitsprofil der DOUGLAS Group und erhöht den finanziellen Spielraum des Unternehmens, was es ihm ermöglicht, seine Expansionspläne weiter voranzutreiben.