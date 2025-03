LEG Immobilien: Solide Jahreszahlen trotz Zinsängsten – Analyst bleibt optimistisch!

Der Immobilienkonzern LEG profitiert weiterhin von der hohen Nachfrage nach Wohnraum in städtischen Ballungsgebieten. Unternehmenschef Lars von Lackum äußerte die Erwartung, dass sich die Immobilienwerte im Jahr 2025 stabilisieren werden, was zu einer Zunahme der Transaktionen führen sollte. Allerdings bleiben die Käufer preissensibel. Die Ziele für 2025 wurden bestätigt, und die Aktie zeigte im frühen Handel eine leichte Erholung.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG Immobilien nach der Veröffentlichung der Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Analyst Neil Green bezeichnete die Ergebnisse des Unternehmens als solide, wies jedoch darauf hin, dass der Markt möglicherweise die Entwicklungen ignorieren könnte, solange die Anleiherenditen nicht stabilisiert werden. In der Vorwoche waren die Aktien von LEG um fast 12 Prozent gefallen, was auf Zinsängste zurückzuführen war, nachdem die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf den höchsten Stand seit Herbst 2023 gestiegen war.

Für das laufende Jahr rechnet der Vorstand mit einem operativen Ergebnis (AFFO) zwischen 205 und 225 Millionen Euro. Im Jahr 2024 stieg der AFFO um 10,6 Prozent auf 200,4 Millionen Euro. Die Nettokaltmiete wuchs um 3,0 Prozent auf 859,4 Millionen Euro, während die Mieteinnahmen auf vergleichbarer Fläche um 3,4 Prozent auf 6,80 Euro pro Quadratmeter zulegten. Diese Steigerungen resultierten ausschließlich aus Mieterhöhungen im frei finanzierten Bestand, während im geförderten Bereich erst im kommenden Jahr höhere Mieten möglich sind. LEG zählt mit rund 32.000 geförderten Einheiten zu den größten Anbietern von Sozialwohnungen in Deutschland.

Für 2025 wird ein weiteres Mietwachstum von 3,4 bis 3,6 Prozent prognostiziert. Zudem plant LEG, über 35 Euro pro Quadratmeter in Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen zu investieren, was eine Erhöhung im Vergleich zu 2024 darstellt. Im vergangenen Jahr konnte LEG wieder in die Gewinnzone zurückkehren, mit einem Periodenergebnis von 68,9 Millionen Euro, nachdem 2023 ein erheblicher Verlust aufgrund von Immobilienabwertungen verzeichnet wurde. Für 2024 plant das Unternehmen eine Dividende von 2,70 Euro je Aktie, nach 2,45 Euro im Vorjahr. Trotz der Herausforderungen durch steigende Zinsen, die das Unternehmen zur Veräußertung von Immobilien zwangen, bleibt LEG optimistisch für die Zukunft.

Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 67,36EUR auf Lang & Schwarz (13. März 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.