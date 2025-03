Trump erhöht Zölle auf Stahl und Aluminium: Spannungen mit Kanada steigen!

Die Ankündigung hat bereits zu Spannungen zwischen den USA und Kanada geführt, da Ontario zuvor einen 25-prozentigen Aufschlag auf Stromexporte in mehrere US-Bundesstaaten angekündigt hatte. Nach Verhandlungen zwischen dem US-Handelsminister und dem Premier von Ontario wurde jedoch eine Einigung erzielt, die die Erhöhung der Strompreise aussetzte. Infolgedessen wird es keine zusätzlichen Zölle auf Kanada geben, sondern nur die bereits angekündigten 25 Prozent, die für alle Handelspartner gelten.

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte aus Kanada drastisch zu erhöhen. Ab Mittwoch wird ein Gesamtzoll von 50 Prozent auf diese Importe erhoben, nachdem Trump seinen Handelsminister angewiesen hat, zusätzliche 25 Prozent Zölle einzuführen. Diese Maßnahme wird als Reaktion auf eine Preiserhöhung Kanadas für Stromexporte in die USA um 25 Prozent interpretiert. Trump argumentiert, dass die hohen Importe von Stahl und Aluminium die nationale Sicherheit der USA gefährden und beschuldigt China, den Markt mit billigem Metall zu überschwemmen.

Die neuen Zölle sind Teil einer breiteren Handelsstrategie Trumps, die darauf abzielt, das Handelsungleichgewicht zu korrigieren und die Wettbewerbsfähigkeit der US-Industrie zu stärken. Die Europäische Union, die ebenfalls von den Zöllen betroffen ist, hat bereits mit Gegenmaßnahmen gedroht. Schätzungen zufolge stammen etwa 10 Prozent des in den USA verwendeten Stahls und 15 Prozent des Aluminiums aus der EU. Die EU hat in der Vergangenheit mit Vergeltungszöllen auf US-Produkte reagiert, was die Möglichkeit eines neuen Handelskonflikts erhöht.

Das Kiel Institut für Weltwirtschaft hat in einer Analyse festgestellt, dass die Zölle den USA mehr schaden könnten als der EU, da die betroffenen Produkte nur einen kleinen Teil des gesamten Handels ausmachen. Die Zölle könnten die Verbraucherpreise in den USA erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit amerikanischer Unternehmen beeinträchtigen, die auf ausländische Waren angewiesen sind.

Insgesamt zeigt die Situation, wie fragil die Handelsbeziehungen zwischen den USA und ihren Nachbarn sind und wie schnell sich Konflikte entwickeln können. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, um zu sehen, wie sich die Verhandlungen zwischen den USA, Kanada und der EU entwickeln und ob weitere Handelsmaßnahmen ergriffen werden.

Aluminium wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,94 % und einem Kurs von 2.597USD auf COMEX (03. Februar 2025, 19:35 Uhr) gehandelt.