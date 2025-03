IMMOFINANZ wird zu CPI Europe: Strategische Neuausrichtung und Immobilienverkäufe

Am 11. März 2025 hat die IMMOFINANZ AG offiziell ihren Namen in CPI Europe AG geändert. Diese Umbenennung, die bereits in einer außerordentlichen Hauptversammlung im Januar 2025 beschlossen wurde, tritt mit der Eintragung ins Firmenbuch in Kraft. Der neue Name soll die Zugehörigkeit des Unternehmens zur CPI Property Group nach außen hin verdeutlichen und die Markenidentität sowie die strategische Positionierung als eine der führenden Immobiliengruppen in Europa stärken.

Die CPI Europe AG hat zudem kürzlich mehrere Immobilienverkäufe in Wien und Prag erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen einer strategischen Portfoliooptimierung wurden in Wien zwei Büroimmobilien sowie in Prag das Hotel Ramada und der Bürokomplex myhive Pankrac House verkauft. Der Gesamtwert dieser Transaktionen beläuft sich auf etwa 115 Millionen Euro, was nahe an der letzten Bewertung der Immobilien liegt. Der Nettoverkaufserlös beträgt rund 48 Millionen Euro. Diese Verkäufe sind Teil der Strategie von CPI Europe, gezielte Verkäufe von Non-Core-Assets fortzusetzen, um die Effizienz und Rentabilität des Portfolios zu steigern.