Frankfurter Flughafen: Nach Streik – Flugbetrieb startet langsam wieder!

Am Frankfurter Flughafen ist der Flugbetrieb nach einem 24-stündigen Warnstreik der Gewerkschaft Verdi am Morgen wieder angelaufen. Ab 5 Uhr wurden die Flüge schrittweise normalisiert, nachdem am Vortag zahlreiche Flugausfälle verzeichnet wurden. Der Flughafenbetreiber Fraport hatte bereits im Vorfeld darauf hingewiesen, dass es zu Beginn des Tages noch zu Verzögerungen kommen könnte, die sich jedoch im Laufe des Tages legen sollten. Insgesamt sind für den Tag über 1.100 Starts und Landungen geplant, bei denen mehr als 140.000 Passagiere abgefertigt werden müssen.

Der Warnstreik, der am Montag an 13 größeren Flughäfen in Deutschland stattfand, führte zu massiven Einschränkungen im Flugverkehr. Am Frankfurter Flughafen wurden von 1.116 geplanten Starts und Landungen rund 1.054 gestrichen, was die Auswirkungen des Streiks verdeutlicht. Lediglich einige Umlaufflüge fanden statt, um die Flugzeuge für den nachfolgenden Betrieb optimal zu positionieren. Die Gewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigten der Flughafenbetreiber, der Bodenverkehrsdienste sowie der Luftsicherheitskontrollen zum Streik aufgerufen, um auf die aktuellen Tarifkonflikte aufmerksam zu machen.