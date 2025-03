VitrA Fliesen eröffnet Solar-Kraftwerk: Ein Meilenstein für Nachhaltigkeit!

VitrA Fliesen, ein Unternehmen der Eczacıbaşı-Gruppe, hat am 12. März 2025 offiziell sein neues Solarenergie-Kraftwerk in Aksaray eröffnet. Diese Photovoltaikanlage ist ein bedeutender Schritt in den Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens und soll einen wesentlichen Beitrag zur umweltfreundlichen Energieproduktion leisten. Mit einer Kapazität von 30 MWe/36 MWp ist sie die zweite große Investition in erneuerbare Energien, nachdem bereits 2023 eine 3,5 MW große dachmontierte Solaranlage in Bozüyük in Betrieb genommen wurde. Durch die neue Anlage wird erwartet, dass mehr als die Hälfte des Stroms, der in den türkischen Betrieben von VitrA genutzt wird, aus erneuerbaren Quellen stammt.

Die Solaranlage besteht aus 65.520 Photovoltaik-Modulen mit einer Leistung von jeweils 550 Wp und wird jährlich so viel Strom erzeugen, dass damit etwa 19.700 Haushalte versorgt werden können. Zudem wird eine Reduktion der Kohlendioxid-Emissionen um rund 37.190 Tonnen pro Jahr prognostiziert. Mert Karasu, CEO von VitrA Fliesen, betonte, dass das Unternehmen bis 2025 die Hälfte seines Stromverbrauchs durch eigene erneuerbare Energieanlagen decken und bis 2030 vollständig auf erneuerbare Energien umsteigen möchte. Diese Investition ist ein weiterer Schritt zur Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks und zur Erreichung globaler Umweltziele.

Der Bau des Solarprojekts in Aksaray begann im April 2024 und umfasste die Geländevorbereitungen, die Montage der PV-Module sowie die Installation von Kabeln, Wechselrichtern, Transformatoren und der Energieübertragungsleitung. Die Inbetriebnahme der Stromerzeugung erfolgte im Februar 2025. Mit seiner jährlichen Energieerzeugungskapazität bietet das Projekt sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Vorteile und setzt neue Maßstäbe für den Wandel in der Branche.

VitrA Fliesen zeigt mit dieser Initiative nicht nur ein starkes Engagement für nachhaltige Praktiken, sondern positioniert sich auch als Vorreiter in der Nutzung erneuerbarer Energien in der türkischen Industrie. Die Investition in die Solaranlage ist ein klarer Ausdruck des Ziels des Unternehmens, die gesamte Energieversorgung in Zukunft aus umweltfreundlichen Quellen zu sichern und somit einen positiven Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels zu leisten.

