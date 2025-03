DAX zur Wochenmitte hochgesprungen

Mit jedem weiteren Tag verdichten sich die Hinweise auf die Ausbildung einer komplexen SKS-Formation, die überdies gespickt mit zahlreichen Fehlsignalen ist. Dennoch passen die bisherigen Muster in ein solches Schema und würden bei einer nachhaltigen Aktivierung sowie einem Kursrückfall unter 22.320 Zähler das bereits im Vorfeld definierte Zielfenster um 21.513 Punkten in den Fokus rücken. Mit einem kurzen Zwischenstopp kann hierbei um 21.900 Punkten gerechnet werden. Untermauert wird eine derartige Entwicklung zudem durch den sprunghaft gestiegenen Volatilitätsindex (V-DAX), der genau in solchen Bereichen Maximalwerte erreicht. Sollte der Index dagegen wieder nachhaltig über 23.000 Punkte ansteigen, könnte es doch noch zu einem zeitnahen Test der Rekordstände bei 23.475 Zählern kommen. Ob dann aber nicht noch ein Doppelhoch in diesem Bereich ausgebildet wird, bleibt abzuwarten. Ein Sprung über die Rekordstände würde dagegen die nächsthöhere Zielzone bei 24.176 Punkten aktivieren.

Aktuelle Lage