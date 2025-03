Apple mit frischem Jahrestief

Damit deutet sich derzeit ein mittelfristiger Trendwechsel in dem Apple-Papier an, der bei Verlusten unter 213,60 US-Dollar eine weitere Verkaufslawine auf 198,23 und darunter 191,55 US-Dollar auslösen dürfte. Hierzu muss das Apple-Papier jedoch wieder in den ursprünglichen Aufwärtstrend bestehend seit Anfang 2022 (rote steigende Linie) mindestens auf Wochenbasis eintauchen. Alles andere wäre an dieser Stelle als Spekulation anzusehen, temporäre Gewinne könnten auf Sicht der nächsten Tage an den EMA 50 (Wochenbasis) bei 222,02 US-Dollar heranreichen. Ein Befreiungsschlag dürfte bei der Tech-Aktie dagegen erst oberhalb von 237,23 US-Dollar gelingen und in der Folge Kurspotenzial an das Rekordhoch von 260,10 US-Dollar freisetzen. Bleibt es lediglich bei einem Test dieser Barriere, könnte mit etwas Fantasie eine SKS-Formation aus dem Kursverlauf seit Juni 2024 entspringen und müsste ebenfalls bärisch gewertet werden.

Trading-Strategie: