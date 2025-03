Wochenschlusskurs entscheidend

US-Anleger haben in den letzten Tagen und Wochen einst beliebte Titel im hohen Bogen aus ihren Depots geworfen und auf sichere Häfen gesetzt, wie beispielsweise Konsumgüter. Dies hat sich in der JnJ-Aktie sehr stark in einem Kurszuwachs auf zeitweise 170,00 US-Dollar bemerkbar gemacht, wodurch ein seit Anfang 2022 bestehender Abwärtstrend auf Wochenbasis überwunden werden konnte. An den Kursspitzen aus September letzten Jahres kam der Wert bislang aber noch nicht vorbei, bietet aber durch den aktuellen Rücksetzer Chancen, auf einem niedrigeren Kursniveau einzusteigen und von einer zweiten großen Kaufwelle an 179,82 US-Dollar zu profitieren. Mit einem kurzen Zwischenstopp ist an den Verlaufshochs aus August 2023 bei 175,97 US-Dollar zu rechnen. Misslingt ein Stabilisierungsversuch im Bereich des einstigen Abwärtstrends um 160,00 US-Dollar und das Papier fällt unter 155,78 US-Dollar zurück, würde dies einen Wiedereintritt in den vorherigen Abwärtstrend zur Folge haben, hierbei müssten Anleger mit weitreichenden Verlusten zurück auf 145,00 US-Dollar und damit eine zentrale Unterstützung der letzten Jahre rechnen.

Trading-Strategie: