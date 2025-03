Zocker setzten jetzt auf Russen-Anleihen! Jahrhundertchance oder Schnapsidee?

Der lange tabuisierte russische Finanzmarkt rückt wieder in den Fokus internationaler Anleger. Vor allem spekulative Investoren wittern Gewinne, sollte sich die geopolitische Lage entspannen und die Sanktionen gegen Moskau gelockert werden. In London suchen Broker fieberhaft nach russischen Anleihen, insbesondere nach Dollar-Anleihen von Gazprom. Hintergrund ist eine steigende Nachfrage aus dem Nahen Osten, wo vermögende Familienunternehmen verstärkt auf eine Annäherung der USA an Russland setzen, berichtet der US-Nachrichtensender Bloomberg.

Trump und die geopolitische Wette