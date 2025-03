Zeus North America Mining Corp. grenzt eine Kupfer- und Molybdän-Bodenanomalie von über 741 Acres auf Cuddy Mountain in Idaho ab

Es wird angenommen, dass die ausgeprägteste Bodenanomalie über dem kartierten Vulkangestein in der Nähe des Talbodens Teil des Vulkangesteins Seven Devils, dem Muttergestein der Entdeckung Leviathan, ist

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 13. MÄRZ 2025 / IRW-Press / ZEUS NORTH AMERICA MINING CORP. (CSE: ZEUS) (OTCQB: ZUUZF) (FRANKFURT: O92) (DAS „UNTERNEHMEN“ ODER „ZEUS“) freut sich, die Entdeckung einer großen Kupfer- und Molybdän-Bodenanomalie im Rahmen seines jüngsten Bodenprobenahmeprogramms auf seinem Projekt Cuddy Mountain (das „Projekt“ oder „Cuddy Mountain“) in Idaho bekannt zu geben. Cuddy Mountain liegt rund 3 Kilometer („km“) nördlich der hochgradigen Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Entdeckung „Hercules“ von Hercules Metals Corp., die im Oktober 2023 gemeldet wurde.

Wichtigste Ergebnisse des Bodenprobenahmeprogramms auf Cuddy Mountain:

- Entnahme von 799 Bodenproben in Abständen von je ca. 75 m auf dem gesamten Konzessionsgebiet.

- Die Bodenproben grenzen eine 3 km mal 3 km große kreisförmige Kupfer- („Cu“) und Molybdän- („Mo“)-im-Boden-Anomalie ab, die vom Vulkangestein Seven Devils unterlagert wird (ca. 741 Acres).

- Über den kartierten vulkanischen Gesteinen (Andesite und Rhyodazite) in der Nähe des Talbodens ist die Cu-Mo-Anomalie am ausgeprägtesten – es wird vermutet, dass es sich dabei um einen überlagerten Ausbiss des Vulkangesteins Seven Devils handelt, des Wirtgesteins der benachbarten Porphyr-Kupfer-Entdeckung Leviathan.

- Die neu identifizierte Kupfer-Molybdän-Bodenanomalie enthält einzelne Bodenproben mit bis zu 0,38 % Kupfer und 28,5 Teilen Molybdän pro Million („ppm“) (31 Proben enthalten 212 ppm Cu oder mehr; 5 Proben enthalten Kupfer im Prozentbereich von bis zu einschließlich 0,38 % Cu; 116 Proben enthalten 2 ppm Mo oder mehr; 6 Proben enthalten mehr als 10 ppm Mo mit Werten von bis zu einschließlich 28,5 ppm Mo).

- Cuddy Mountain weist mit einer vergleichbaren geochemischen Bodensignatur weiterhin starke Ähnlichkeiten mit der Entdeckung Hercules auf.

Dean Besserer, President und CEO, sagt dazu: „Die Entdeckung dieser weitläufigen Anomalie bei Cuddy Mountain mit beträchtlichen Kupfer- und Molybdänwerten stimmt uns sehr zuversichtlich. Diese große Anomalie erstreckt sich über das kartierte Vulkangestein Seven Devils und ist damit ideal gelegen, was unser Vertrauen in diese äußerst höffige Region stärkt. Wir freuen uns darauf, die restlichen Ergebnisse unserer Feldarbeiten zu veröffentlichen, während wir Fortschritte in Richtung der Aufnahme eines geplanten, bevorstehenden Bohrprogramms auf dem Projekt machen. Nachdem man sich im nahegelegenen Projekt Hercules auf eine offensive Bohrsaison 2025 vorbereitet, freut sich das geologische Team von Zeus darauf, in naher Zukunft nachziehen zu können.“