Nicht schon wieder: Diese KI-Aktie crasht erneut!

Eigentlich hält das ursprünglich aus Rumänien stammende, inzwischen an der Börse in New York notierte Unternehmen UiPath alle Trümpfe in der Hand, um vom KI-Boom zu profitieren. Der Softwarekonzern ist spezialisiert auf robotische Prozessautomatisierung (RPA).

Tipp aus der Redaktion: Der Zauber bei Nvidia ist verflogen, die Aktie wirft schon seit Monaten keine Rendite mehr ab. Ist der KI-Trade damit zu Ende? Nein, doch der Fokus dürfte nun vor allem auf Anwendungen liegen. Welche drei Unternehmen hier besonders aussichtsreich sind, lesen Sie in unserem neuen, kostenlosen Spezialreport.

Mageres Wachstum, aber übertroffene Gewinnerwartungen

Doch so aussichtsreich das Geschäftsmodell von UiPath ist – das Unternehmen bringt es einfach nicht fertig, damit auch an der Börse Erfolg zu haben. Gegenüber ihrem Ausgabepreis von 56,00 US-Dollar hat die Aktie bereits fast 80 Prozent an Wert verloren. Am Donnerstag dürfte die Verluste noch weiter anwachsen, denn die am Mittwochabend vorgelegten Zahlen wussten nicht zu überzeugen.

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 4,6 Prozent auf 424 Millionen US-Dollar zu. Damit wurden die Erwartungen allerdings um 1,34 Millionen US-Dollar verfehlt. Nichtsdestotrotz markierten die vergangenen 3 Monate die bislang erfolgreichsten des Unternehmens.

Der bereinigte Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) landete bei 0,26 US-Dollar und damit um 7 Cent über den Prognosen. Damit setzt sich der Trend der Vorquartale fort und UiPath gelingen immer größere Fortschritte bei der Profitabilität. Ohne Bereinigungen verzeichnete das Unternehmen einen Nettogewinn in Höhe von 51,8 Millionen US-Dollar, was 0,09 US-Dollar je Anteil entspricht.

Der Ausblick enttäuscht auf ganzer Linie

Verfehlte Umsatz- aber übertroffene Gewinnerwartungen – das wäre für Anlegerinnen und Anleger sicherlich aufgegangen. Allerdings enttäusche die Guidance für das kommende Quartal beziehungsweise das neue Geschäftsjahr auf ganzer Linie.

Für das erste Quartal sieht UiPath einen Umsatz von 330 bis 335 Millionen US-Dollar und damit rund 40 Millionen US-Dollar weniger als die Analysten. Der bereinigte operative Gewinn soll bei 45 Millionen US-Dollar liegen. Mit Blick auf das Gesamtjahr erwartetet das Unternehmen rund 1,53 Milliarden US-Dollar – ein Wert um 30 Millionen US-Dollar unter den Schätzungen. Der bereinigte operative Gewinn soll bei 270 Millionen US-Dollar liegen.

Aktie am Donnerstag vor neuem Allzeittief

Nach dem anhaltend Kursverfall der Aktie kann nicht von einer Überbewertung gesprochen werden. Vor den Zahlen war UiPath für das kommende Geschäftsjahr mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 24 bewertet. Das ist okay für einen Wert in einer zukunftsträchtigen Nische.

Der Ausblick war Investoren aber offenbar nicht gut genug, diese Bewertung zu rechtfertigen, denn in der US-Nachbörse brach die Aktie um 15 Prozent ein. Am Donnerstagvormittag wachsen diese Verluste sogar noch weiter an.

Damit steht UiPath vor dem nächsten Earnings-Crash. Schon in den vergangenen vier Quartalen ging es für die Aktie nach den Zahlen bergab – davon einmal sogar um 34 Prozent. Am Optionsmarkt war für dieses Mal eine Kursbewegung von bis zu 16,6 Prozent eingepreist.

Fazit: Hier könnte bald eine Einstiegschance lauern

Der Anbieter von Softwarerobotern und Automatisierungsspezialist UiPath will an der Börse inmitten des KI-Hypes einfach nicht zünden. Während die Aktie nach dem neuerlichen Kurssturz mehr als 80 Prozent ihres Wertes verloren haben wird, ist nicht nur das tatsächliche, sondern auch das prognostizierte Wachstum deutlich langsamer als vom Markt erwartet.

Am Donnerstag steht der Aktie ein neues Allzeittief bevor. Damit gelangt die Bewertung langsam in den Value-Bereich, zumal UiPath im Unterschied zu vielen anderen KI-Unternehmen bereits auch GAAP-profitabel ist und keine Mittelabflüsse zu verzeichnen hat. Sobald die Anteile einen Boden gefunden haben, könnte die Talfahrt eine attraktive Langfristchance bedeuten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die UiPath Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,95 % und einem Kurs von 8,981EUR auf Tradegate (13. März 2025, 09:15 Uhr) gehandelt.

Nvidia bringt’s nicht mehr! 3 Aktien für den nächsten KI-Trade Jetzt Report kostenlos herunterladen!