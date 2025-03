Hannover Rück steigert Dividende deutlich nach Rekordgewinn

Konzernchef Jean-Jacques Henchoz, der seine Position bald an den bisherigen Finanzvorstand Clemens Jungsthöfel übergeben wird, hat für das Jahr 2025 ein Gewinnziel von rund 2,4 Milliarden Euro ausgegeben. Dies spiegelt die Erwartung eines anhaltenden positiven Trends wider, gestützt auf eine solide Grundlage aus dem Vorjahr. "Die heute vorgelegten Zahlen zeigen, dass die Hannover Rück bestens für die Zukunft aufgestellt ist", erklärte Henchoz und sprach von einem "sehr erfreulichen Konzernergebnis" in 2024 dank einem kontinuierlichen Wachstum.

Hannover Rück , der weltweit drittgrößte Rückversicherer, meldete einen Nettojahresgewinn von 2,3 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Aufgrund dieser positiven Entwicklung plant das Unternehmen, seine Aktionäre mit einer erhöhten Gesamtdividende von 9,00 Euro je Aktie zu belohnen, das entspricht einem Plus von 25 Prozent gegenüber den 7,20 Euro im Jahr zuvor.

Größter Netto-Einzelschaden für die Hannover Rück war 2024 der Hurrikan "Milton" mit 230 Millionen Euro, während sich die Kosten durch den Brückeneinsturz in Baltimore auf 103 Millionen Euro beliefen. Zudem wurde die Vorsorge für den Schadenkomplex im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine deutlich erhöht.

Der Aktienkurs der Hannover Rück legt vorbörslich bei Tradegate 2,4 Prozent zu, nachdem er am Mittwoch im Xetra-Handel bereits 1,6 Prozent auf 272,10 Euro gewonnen hatte. Seit Jahresbeginn haben sich die Titel um gut 10 Prozent verteuert.

Die Basisdividende wird von 6,00 auf 7,00 Euro erhöht, während die Sonderdividende von 1,20 auf 2,00 Euro steigt. Diese Anpassungen spiegeln nicht nur das starke Finanzergebnis des Unternehmens wider, sondern auch das Vertrauen in die finanzielle Stabilität und die zukünftige Performance der Hannover Rück. Die Dividendenrendite steigt dadurch, gemessen am aktuellen Kurs, von 2,65 auf 3,31 Prozent an.

Im vergangenen Jahr verdiente der Rückversicherer unter dem Strich gut 2,3 Milliarden Euro und damit knapp 28 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Mit den endgültigen Zahlen bestätigte der Konzern vorläufige Daten. Der Rückversicherungsumsatz stieg um 7,9 Prozent auf 26,4 Milliarden Euro. Zudem übertraf die Kapitalanlagerendite mit 3,2 Prozent den Zielwert, was auch als Ziel für 2025 ausgegeben wurde.

Trotz des turbulenten Marktumfeldes, das durch geopolitische Spannungen und Herausforderungen wie den Klimawandel und die dadurch zunehmenden Naturkatastrophen gekennzeichnet ist, hat die Hannover Rück stabil steigende Gewinne abgeliefert und gibt diese auch an die Anteilseigner weiter. Dies kann sie zu einem potenziell attraktiven Investment für Anleger machen, die auf der Suche nach verlässlichen Dividendenwerten sind.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion