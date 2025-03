JEFFERIES stuft Hensoldt auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hensoldt mit "Underperform" und einem Kursziel von 55 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analystin Chloe Lemarie verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Erststudie zu europäischen Rüstungswerten auf einen Paradigmenwechsel in Europa mit erhöhten Verteidigungsausgaben. Auch in Friedenszeiten sei dies notwendig. Während sie Rheinmetall als ihr "Top Pick" bezeichnete, ist der Sensor-Lösungsanbieter Hensoldt ihre einzige negative Empfehlung. Sie begründet dies mit der Bewertung und dem Risiko einer Enttäuschung in einigen Rüstungsprogrammen. Dabei erwähnte sie den Eurofighter-Kampfjet und die deutsche Luftverteidigungsinitiative ESSI./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2025 / 17:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2025 / 20:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 67,45EUR auf Tradegate (13. März 2025, 09:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: Hensoldt

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m