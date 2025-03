Devisen Eurokurs gibt zum US-Dollar weiter nach Der Kurs des Euro ist am Donnerstag gesunken und hat damit an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0866 Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Bereits am Mittwoch zeigte sich eine …