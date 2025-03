JPMORGAN stuft Inditex auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Inditex nach einem insgesamt "enttäuschenden Quartalsbericht" von 52 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aussagen zur aktuellen Geschäftsentwicklung hätten die Anleger ziemlich enttäuscht, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies berücksichtigte sie nun in ihren Schätzungen. Sie betrachtet das Modeunternehmen aber weiterhin als Einzelhändler von höchster Qualität./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2025 / 20:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 44,82EUR auf Tradegate (13. März 2025, 09:08 Uhr) gehandelt.