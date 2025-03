Siegeszug der digitalen Zahlungslösungen (FOTO)

Frankfurt (ots) -



- Digitale Zahlungsmethoden sind in Europa weiter auf dem Vormarsch und punkten

mit Schnelligkeit und Komfort.

- Bargeld dominiert noch in Österreich und Deutschland, kontaktlose

Kartenzahlungen sind in den anderen europäischen Ländern bereits die häufigste

Zahlungsmethode.

- Jeder Zweite will Instant Payments nutzen.



In der aktuellen Ausgabe der europaweiten Zahlungsverkehrsstudie der Management-

und Technologieberatung BearingPoint wird deutlich: Digitale Zahlungsmethoden

sind in Europa weiter auf dem Vormarsch. Für Zahlungen zwischen Privatpersonen

dominieren europaweit die lokalen, digitalen Lösungen der Zahlungsdienstleister.

In Dänemark wird das lokale Angebot von 89% und in Schweden von 86% der

Befragten verwendet. Auch Instant Payments ist in den Fokus der Befragten

gerückt, jeder Zweite will Instant Payments nutzen.







sind in den restlichen Ländern sehr stark



In Österreich und Deutschland bleibt Bargeld die am häufigsten genutzte

Zahlungsmethode. 73% der Befragten in Österreich und 69% in Deutschland geben

an, Bargeld häufig zu verwenden.



In den restlichen Ländern ist die kontaktlose Kartenzahlung die am häufigsten

genutzte Zahlungsmethode. Insbesondere die nordischen Länder Finnland (89%),

Dänemark (76%) und Schweden (75%) zeichnen sich durch eine sehr häufige Nutzung

von kontaktlosen Karten aus. Im Vergleich dazu ist die Bargeldnutzung in diesen

Ländern mit 46% (Finnland), 35% (Dänemark) und 28% (Schweden) deutlich geringer.



In Schweden und Frankreich zeigt sich die Kartenzahlung insgesamt besonders

dominant im Vergleich zu Bargeld, in beiden Ländern wird auch die

nicht-kontaktlose Kartenzahlung häufiger genutzt als Bargeld. In Schweden nutzen

41% der Befragten nicht-kontaktlose Kartenzahlungen, in Frankreich sogar 57%.



Digitale Zahlungsmethoden in Europa weiter auf dem Vormarsch, starke

Unterschiede bei den Altersgruppen



In allen Ländern können sich die Befragten in den nächsten zwei Jahren eine

intensivere Nutzung digitaler Zahlungsmethoden in Form von Kartenzahlungen sowie

Mobile Payments vorstellen. Spitzenreiter ist dabei Irland, wo 40% der Befragten

sich eine stärkere Nutzung von Kartenzahlungen und 39% eine stärkere Nutzung von

Mobile Payments vorstellen können. Ähnlich ist es in Schweden, wo 38% die

Kartenzahlungen und 37% Mobile Payments in den nächsten zwei Jahren intensiver

nutzen wollen.



Das Interesse an Kryptowährungen bleibt hingegen relativ gering. In der Schweiz

zeigen 11% der Befragten Interesse an der häufigeren Nutzung von Kryptowährungen Seite 2 ► Seite 1 von 4





