Hellofresh rutscht erstmals seit 2019 wieder in die roten Zahlen

"Für 2025 wird die Anpassung unserer Kostenstruktur an die aktuelle Unternehmensgröße weiterhin unsere größte Priorität sein", schrieb das Management um Hellofresh-Chef Dominik Richter in einem Brief an die Aktionäre. Vor rund einem Jahr hatte der Vorstand seine Mittelfristziele kassiert und damit einen Kursrutsch der Aktie ausgelöst, den das Papier bis zum Februar dieses Jahres aber wieder wettmachte.

Seitdem geht es wieder steil nach unten - am Donnerstagmorgen zeitweise um rund zehn Prozent auf 7,45 Euro. Mitte Februar hatte der Kurs noch über 13 Euro gelegen. Vor anderthalb Jahren im September 2023 war die Aktie noch zu mehr als 30 Euro gehandelt worden. Das Rekordhoch lag in der Corona-Pandemie im November 2021 gar bei 97,50 Euro.

Zahlen zum operativen Geschäft im vergangenen Jahr sowie den Ausblick auf 2025 hatte Hellofresh bereits Anfang der Woche bekannt gegeben. Der Umsatz legte von 7,60 auf 7,66 Milliarden Euro leicht zu. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen fiel von knapp 448 Millionen auf 399 Millionen Euro. Im neuen Jahr rechnen die Berliner mit einem Rückgang des währungsbereinigten Umsatzes um drei bis acht Prozent. Das operative Ergebnis (ber. Ebitda) dürfte sich auf 450 bis 500 Millionen Euro verbessern./men/stw/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,69 % und einem Kurs von 7,928 auf Tradegate (13. März 2025, 09:48 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -21,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -30,29 %. Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 1,40 Mrd.. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,000EUR. Von den letzten 6 Analysten der HelloFresh Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von +35,67 %/+109,67 % bedeutet.