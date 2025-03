Carbon stellt auf der IDS 2025 eine erweiterte AO-Suite, einen neuen Korb für die Teilebereitstellung und branchenprägende Innovationen vor

KÖLN, Deutschland, 13. März 2025 /PRNewswire/ -- Carbon, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des 3D-Drucks für die digitale Zahnmedizin, wird auf der IDS 2025 in Köln (Halle 3.1, Stand L009) seine neuesten Innovationen vorstellen und dabei die Fortschritte in den Bereichen Automatisierung, Materialentwicklung und Workflow-Optimierung für Dentallabore hervorheben. Carbon erweitert seine Automatic Operation (AO) Suite und stellt neue Verbesserungen vor, die Laboren helfen, ihre Effizienz zu steigern und die Produktion zu skalieren.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Präsentation steht die AO Suite, die Automatic Print Preparation (APP), AO Polishing Cassettes für alle Drucker der M-Serie, den AO Backpack und den brandneuen Parts Retrieval Basket zur Teilebereitstellung umfasst – eine Zubehöroption für den AO Backpack, mit dem Labore ausgedruckte Teile dem Zeitplan entsprechend abrufen können, ohne laufende Druckvorgänge zu unterbrechen.

Der Parts Retrieval Basket wurde für Labore entwickelt, die den AO Backpack während besetzter Schichten einsetzen, und bietet die Flexibilität, auf fertige Drucke zuzugreifen, ohne die Produktion zu unterbrechen. Diese Option ist als separat zu bestellendes Zubehör erhältlich und spiegelt das kontinuierliche Engagement von Carbon wider, die Arbeitsabläufe im Labor zu verbessern, indem wir auf das Feedback unserer Kunden hören und unsere Automatisierungslösungen kontinuierlich optimieren. Seit seiner Markteinführung im letzten Jahr hat der AO Backpack bereits über 18.000 Drucke verarbeitet und damit die Größenordnung, in der Labore täglich arbeiten können, neu definiert.

Die Automatic Print Preparation (APP) rationalisiert den Arbeitsablauf in der Druckvorstufe durch die Automatisierung wichtiger Vorverarbeitungsschritte wie Ausrichtung, Auflagen und Beschriftung. APP ergänzt den AO Backpack, indem die Funktion manuelle Eingriffe weiter reduziert. Sie kann aber auch unabhängig davon eingesetzt werden, um die Druckvorbereitung zu optimieren, die Druckwarteschlange in Bewegung zu halten und die Effizienz in bestehenden Labor-Workflows zu steigern.

