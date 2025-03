JPMORGAN stuft GENERALI SPA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali nach Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Analyst Farooq Hanif attestierte dem Versicherer in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung erfüllte Erwartungen. Hervor hob er den Anstieg der Dividende, die über den Erwartungen liege. Die diesbezüglichen Ambitionen seien 2025 wohl eingepreist, doch 2026 ließen sie wohl etwas Luft nach oben./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2025 / 07:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2025 / 07:21 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 31,84EUR auf Tradegate (13. März 2025, 09:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Farooq Hanif

Analysiertes Unternehmen: GENERALI SPA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 31

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m