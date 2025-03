Heute wird im Bundestag die Debatte über den Schulden-Tsunami debattiert, den der ehemalige Aufrichtsrat-Vorsitzende von BlackRock Deutschland, Friedrich Merz, mit der SPD verhandelt hat. Das ging ja ziemlich schnell bei Friedrich Merz: im Wahlkampf war die Schuldenbremse noch die heilige Kuh - nun soll mit Deutschland plötzlich das "letzte Sparschwein der Welt", also das letzte große Land mit solider Finanzpolitik, geschlachtet werden. Laut Berichten (Stern) war der vermeintliche plötzliche Sinneswandel von Friedrich Merz schon länger geplant - und nach dem Trump-Selenskyi-Eklat im Weissen Haus wurde die Gelegenheit genutzt. Ist es Zufall, dass es kurz zuvor massive Kapitalströme von (wohl vorwiegend amerikanischen) Großinvestoren in den Dax gab? Ist es Zufall, dass mit DOGE nun die Schulden-Orgie in den USA endet - und daher eine neue Schulden-Orgie im wichtigsten Land Europas für BlackRock und Co daher gerade recht kommt?

Hinweise aus Video:

1. Warum Putin den Waffenstillstand in der Ukraine verzögert

2. Aktienmärkte vor Erholungsrallye – aber kein Boden in Sicht

Das Video "Merz, BlackRock: Sparschwein Deutschland wird geschlachtet!" sehen Sie hier..