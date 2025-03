Botguard erhält 45 Millionen Euro in einer von Dawn Capital geführten Serie-B-Finanzierung und firmiert in Blackwall um Blackwall ist ein KI-gestütztes Sicherheits- und Webinfrastrukturunternehmen, das sich dem Schutz von Web-Ökosystemen vor automatisierten Bedrohungen verschrieben hat; seine Lösungen werden in über 2,3 Millionen Websites und Anwendungen …