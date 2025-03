Intel setzt mit neuem CEO Lip-Bu Tan auf Chip-Veteran – Aktie geht steil

Die Ernennung von Tan sorgte an der Börse für Euphorie

Die Intel-Aktie sprang nach der Bekanntgabe um mehr als zehn Prozent nach oben. Analysten sehen in ihm einen erfahrenen Manager, der das Unternehmen strategisch neu ausrichten kann. "Wenn ich jemanden hätte auswählen müssen, wäre Lip-Bu meine erste Wahl gewesen", sagte Bernstein-Analyst Stacy Rasgon gegenüber Bloomberg.

Kann Intel im KI-Rennen aufholen?

Eines der größten Probleme: Intel hinkt der Konkurrenz im Bereich der KI-Chips hinterher. Nvidia hat sich mit seiner marktbeherrschenden Stellung im KI-Segment in den vergangenen Jahren einen enormen Vorsprung erarbeitet. Tan muss nun zeigen, ob er Intels Entwicklungs- und Produktionsprozesse so umstrukturieren kann, dass das Unternehmen wieder wettbewerbsfähig wird.

Ein weiteres strategisches Ziel ist der Ausbau der Foundry-Sparte. Der frühere CEO Pat Gelsinger hatte geplant, Intel zu einem Auftragsfertiger für Drittkunden umzubauen, ein Schritt, den Tan fortsetzen will. "Wir werden alles daran setzen, Intel wieder als Weltklasse-Unternehmen zu etablieren - sowohl in der Produktentwicklung als auch als Chipauftragsfertiger", sagt Tan.

Droht feindliche Übernahme?

Intel befindet sich in einer prekären Lage und Gerüchte über eine mögliche Übernahme machen die Runde. Bloomberg berichtet, dass Unternehmen wie Qualcomm, Broadcom und Arm Interesse an einer Fusion oder einem Teilkauf von Intel gezeigt haben. Sollte es Tan nicht gelingen, das Ruder herumzureißen, könnte Intel ins Visier von Übernahmekandidaten geraten.

Geopolitische Spannungen spielen ebenfalls eine Rolle. Die US-Regierung will mit dem "Chips and Science Act" die heimische Chipproduktion stärken und hat Intel 8 Milliarden US-Dollar zugesagt. Allerdings sind die Gelder an strenge Bedingungen geknüpft, unter anderem an den Bau neuer Fabriken. Verzögerungen in Ohio zeigen jedoch, dass es hier bereits Probleme gibt.

Fazit: Tan muss schnell liefern

Tan steht vor einer großen Herausforderung. Gelingt es ihm nicht, Intel in den nächsten Jahren wieder auf Kurs zu bringen, droht dem Unternehmen nicht nur der Verlust der Technologieführerschaft, sondern möglicherweise sogar die Zerschlagung. Doch der Markt gibt ihm eine Chance – nun liegt es an ihm, sie zu nutzen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion