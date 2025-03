K+S hofft auf weitere Kalipreisbelebung - Anleger aber enttäuscht

druidej schrieb 18.02.25, 15:22

Three of Uralkali’s mines — Berezniki-2, Berezniki-4, and Solikamsk-3 — will be "temporarily shut down for maintenance" in Q2 and Q3 of this year. Because of this, the Company’s output in Q2 will be reduced by at least 300,000 tonnes, and production levels in Q3 will be determined by the results of the maintenance activities.



Richtig, aber die Putinfreude hier im Forum glauben ja immer noch, dass der Donald ihrem Herren den Arsch retten wird.