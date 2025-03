Seoul, Südkorea, 13. März 2025 (ots/PRNewswire) -



- Ankündigung einer neuen Vision: Den Wandel in der Mobilität anführen, die

Grenzen des Möglichen weltweit verschieben

- Die neue Vision wurde im vergangenen Jahr durch die Befragung und Einbeziehung

der Mitarbeiter entwickelt und soll als gemeinsames Ziel und Eckpfeiler des

von den Mitarbeitern initiierten Fortschritts dienen.

- Bis zum Jahr 2033 durch die Entwicklung von Spitzentechnologie und die

Ausweitung des weltweiten Kundenkreises zu einem globalen Spitzenunternehmen

werden



Hyundai Mobis (KRX 012330) kündigte seine neue Vision an, die sein starkes

Engagement zeigt, ein führender globaler Akteur in der zukünftigen Mobilität zu

werden. Mit der neuen Vision: Den Wandel in der Mobilität anführen, die Grenzen

des Möglichen weltweit verschieben" hat Hyundai Mobis seine Ausrichtung klar

formuliert, um den internen Zusammenhalt mit einem gemeinsamen Ziel vor Augen zu

stärken und den Paradigmenwechsel auf dem sich schnell verändernden

Mobilitätsmarkt anzuführen.







Mobis Technical Center of Korea in Yougin, Gyeonggi-do, Korea, statt, an der

rund 300 Mitarbeiter einschließlich des Geschäftsführers Lee Gyu-suk teilnahmen.

Bei der Zeremonie erläuterte der Geschäftsführer Lee Gyu-suk die Hintergründe

der Vision und ihre Kernwerte.



Ziel der Zeremonie zur Erklärung der Vision war es, eine klare Strategie für die

Umsetzung der mittel- bis langfristigen Geschäftspläne gemeinsam mit den

Mitarbeitern zu skizzieren. Sie spiegelt das unerschütterliche Engagement des

Unternehmens wider, die Mitarbeiter zu befähigen, den Wandel voranzutreiben und

sich als globaler Spitzenreiter zu etablieren.



Im vergangenen Jahr hat Hyundai Mobis daran gearbeitet, seine strategische

Ausrichtung mit den Perspektiven und dem Verständnis seiner Mitarbeiter in

Einklang zu bringen. Dies geschah durch Umfragen unter rund 700 ausgewählten

Mitarbeitern, Workshops und 1:1-Interviews. Anstelle eines Top-down-Ansatzes

wurde die Vision durch einen Bottom-up-Prozess geformt, bei dem die Mitarbeiter

selbst gemeinsame Ziele festlegten.



Zusammen mit der neuen Vision führte Hyundai Mobis drei Grundwerte ein, die die

Mitarbeiter bei ihrer täglichen Arbeit leiten: Dynamische Synergie, First Mover

und Erweiterung der Möglichkeiten.



Die neue Vision zielt darauf ab, den Mitarbeitern ein gemeinsames Gefühl für

Ziel und Richtung zu vermitteln, mit der Mobis DNA, Herausforderungen anzunehmen

und Wachstum zu verfolgen.



Hyundai Mobis ist ein 48 Jahre altes Automobilzulieferunternehmen mit einer Seite 2 ► Seite 1 von 2





Nach Angaben von Hyundai Mobis fand die Zeremonie zur Erklärung der Vision imMobis Technical Center of Korea in Yougin, Gyeonggi-do, Korea, statt, an derrund 300 Mitarbeiter einschließlich des Geschäftsführers Lee Gyu-suk teilnahmen.Bei der Zeremonie erläuterte der Geschäftsführer Lee Gyu-suk die Hintergründeder Vision und ihre Kernwerte.Ziel der Zeremonie zur Erklärung der Vision war es, eine klare Strategie für dieUmsetzung der mittel- bis langfristigen Geschäftspläne gemeinsam mit denMitarbeitern zu skizzieren. Sie spiegelt das unerschütterliche Engagement desUnternehmens wider, die Mitarbeiter zu befähigen, den Wandel voranzutreiben undsich als globaler Spitzenreiter zu etablieren.Im vergangenen Jahr hat Hyundai Mobis daran gearbeitet, seine strategischeAusrichtung mit den Perspektiven und dem Verständnis seiner Mitarbeiter inEinklang zu bringen. Dies geschah durch Umfragen unter rund 700 ausgewähltenMitarbeitern, Workshops und 1:1-Interviews. Anstelle eines Top-down-Ansatzeswurde die Vision durch einen Bottom-up-Prozess geformt, bei dem die Mitarbeiterselbst gemeinsame Ziele festlegten.Zusammen mit der neuen Vision führte Hyundai Mobis drei Grundwerte ein, die dieMitarbeiter bei ihrer täglichen Arbeit leiten: Dynamische Synergie, First Moverund Erweiterung der Möglichkeiten.Die neue Vision zielt darauf ab, den Mitarbeitern ein gemeinsames Gefühl fürZiel und Richtung zu vermitteln, mit der Mobis DNA, Herausforderungen anzunehmenund Wachstum zu verfolgen.Hyundai Mobis ist ein 48 Jahre altes Automobilzulieferunternehmen mit einer