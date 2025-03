Turacoz Group führt die Zukunft der Evidenzsynthese mit KI-gesteuerten Living Systematic Reviews auf dem World Evidence, Pricing and Access (EPA) Congress, Europe 2025 an

UTRECHT, Niederlande, 13. März 2025 /PRNewswire/ -- Die Turacoz Group, ein führendes Unternehmen in den Bereichen Real-World Evidence (RWE) und Health Economics and Outcomes Research (HEOR), präsentierte auf der World EPA 2025 Conference Erkenntnisse über KI-gestützte Living Systematic Reviews (LSRs). Auf der Veranstaltung trafen sich weltweit führende Vertreter des Gesundheitswesens, um über sich entwickelnde Marktzugangsstrategien und KI-gesteuerte Innovationen in der Evidenzsynthese zu diskutieren.

Dr. Namrata Singh, Gründerin und Vorsitzende der Turacoz Group, hielt einen überzeugenden Vortrag mit dem Titel „Revolutionizing Evidence Synthesis – The Role of Artificial Intelligence in Living Systematic Reviews (LSRs)". Turacoz präsentierte auch ein wissenschaftliches Poster über KI-gesteuerte Methoden und unterstrich damit das Engagement für die Förderung der Evidenzsynthese.