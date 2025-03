DocMorris mit massiven Verlusten - Kapitalerhöhung

mp2019 schrieb 28.01.25, 09:31

Copy aus dem anderen Forum:



(Ebitda) Verlust rund 50 Millionen Franken. plus Zinsen, Abschreibungen und Sondereffekte dann -100Mio-150 mio?



liquide Mittel laut Management auf 95 Millionen Franken abgeschmolzen.

Ende Juni warens noch 195 Millionen Franken.

100 Millionen Franken haben sich also minus seit Juli?

trotz 26 Millionen Franken, verkaufserlös Frauenfeld, also -125 mio??



Verschuldung: Anleihe nach einer weiteren Emission von 302 auf 375 Millionen Franken



Nettoverschuldung –ca. 300 mio dann jetzt, Von etwa null Euro durch den Verkaufserlös vor etwas mehr als einem Jahr



E-Rezept? viel Marketing, weniger Spanne als otc.

Jefferies: Kapitalbedarf von 150 bis 200 Millionen Franken

Zürcher Kantonalbank von 30 bis 60 Millionen; falsch gerechnet dort?



Kapitalerhöhung bis zu 50 % nach dem Beschluss vor zwei Jahren möglich, also 50 % Verwässerung.



Wenn sich die Zahlen dann nicht drehen, ist spätestens in zwölf Monaten die Bude platt, je nachdem wie schnell der Kurs jetzt noch fällt, Und was bei der Kapitalerhöhung noch erlöst wird



Redacre: The winner takes it all....