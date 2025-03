Kundenberater arbeiten künftig besser mit "Kollege KI" (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Weniger als die Hälfte der Verbraucher ist zufrieden mit demihnen gebotenen Kundenservice und nur 16 Prozent der Kundenberater mögen ihrenJob. Durch KI kann die Branche Umsatzpotential freisetzen - allerdings wollenKunden nicht auf menschliches Gegenüber verzichten.Für den Großteil der Verbraucher entscheidet der Kundenservice darüber, wie sieeine Marke wahrnehmen. Allerdings sind international nur 45 Prozent derBefragten mit dem erhaltenen Service zufrieden - in Deutschland sogar nur 38Prozent. In einem besseren Kundenservice und höherer Kundentreue liegt fürMarken also enormes Potenzial. Kernelelemente für einen besseren Kundenservice,der echten Mehrwert schafft, sind generative KI (Gen AI) sowie agentenbasierteKI. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studie des Capgemini(https://www.capgemini.com/de-de/) Research Institute " Unleashing the value ofcustomer service: The transformative impact of Gen AI and Agentic AI (https://www.capgemini.com/insights/research-library/customer-service-transformation/) ".Zwar punkten virtuelle Kundenberater wie etwa Chatbots mit Schnelligkeit undBequemlichkeit. Allerdings bevorzugt die Mehrheit der Verbraucher einmenschliches Gegenüber, da diese mit Empathie und kreativen Ansätzen zurProblemlösung überzeugen. Das bedeutet: Künftig kommt es im Kundenservice aufein Zusammenspiel KI-basierter Agenten und "echter", von Gen AI unterstützterKundenberater an.Mithilfe des Kundenservices lassen sich nach wie vor Verkaufszahlen, Kundentreueund Markenwahrnehmung beeinflussen. Für die Mehrheit (international: 58 Prozent,in Deutschland: 56 Prozent) der befragten Verbraucher entscheidet derKundenservice darüber, wie sie eine Marke wahrnehmen. Allerdings sind derzeitsowohl Verbraucher als auch die Mitarbeiter selbst unzufrieden damit, was derKundenservice aktuell bietet: Weltweit sind nur 16 Prozent der Beschäftigten mitihrem Job zufrieden und ein Großteil der Führungskräfte (65 Prozent) gestehtmangelnde Produktivität ein."Für jeden zweiten Verbraucher ist schlechter Kundenservice ein guter Grund,eine Marke zu wechseln. Das heißt für Führungskräfte: Kundenservice ist keinNice to have, sondern ein Must have" , erklärt Christina Schehl, Executive VicePresident bei Capgemini Invent. "Unternehmen sehen sich derzeit mit zahlreichenHerausforderungen konfrontiert, darunter mangelndes Engagement vonCall-Center-Mitarbeitern, einer schlechten Koordination zwischen Abteilungensowie veraltete Systeme. Wollen Firmen ihren Kundenservice mithilfe generativerKI neugestalten, müssen sie ihre digitalen Lösungen, ihr Geschäftsmodell und