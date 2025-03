Übernahmeschlacht um Asiens größten Einzelhändler – 47 Milliarden auf dem Spiel!

Die Äußerungen markieren eine Kehrtwende in der Strategie von Couche-Tard. Seit der Einleitung des Übernahmeangebots im August sah sich das Unternehmen mit einem Widerstand seitens Seven & i konfrontiert, den es als Blockadepolitik bezeichnete. Nun sucht der kanadische Einzelhändler den offenen Dialog – und will die Öffentlichkeit auf seine Seite ziehen.

Der kanadische Convenience-Store-Riese Alimentation Couche-Tard hat signalisiert, dass er sein 47-Milliarden-US-Dollar-Angebot für das japanische Einzelhandelsunternehmen Seven & i Holdings erhöhen könnte – vorausgesetzt, der japanische Konzern zeigt sich kooperationsbereiter und gewährt tieferen Einblick in seine Finanzen. Dies erklärte Unternehmensgründer Alain Bouchard am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Tokio.

Verhandlungen festgefahren – neue Taktik von Couche-Tard

Bouchard erklärte vor rund 120 Journalisten in Tokio: "Wir könnten unser Angebot erhöhen, wenn wir durch eine tiefere Prüfung die Chancen dieses Deals besser verstehen." Doch bisher habe sein Unternehmen keinen ausreichenden Zugang zu den erforderlichen Daten erhalten.

Seven & i zeigt sich skeptisch gegenüber der Übernahme. Das japanische Unternehmen argumentiert, dass ein Zusammenschluss vor allem in den USA auf kartellrechtliche Hürden stoßen dürfte. Zudem verfolgt Seven & i eine eigene Umstrukturierungsstrategie, die es als Alternative zur Übernahme präsentiert hat.

Aktionärsdruck wächst: Ist Seven & i gespalten?

Die interne Lage bei Seven & i scheint sich zuzuspitzen. Am Mittwoch traten zwei unabhängige Direktoren aus dem Vorstand zurück – ein Schritt, den der US-Investor Artisan Partners als "Zeichen der Dysfunktion" bezeichnete. Artisan Partners, ein bedeutender Aktionär, fordert seit langem eine offenere Verhandlungsführung mit Couche-Tard.

Der kanadische Konzern bietet aktuell 18,19 US-Dollar pro Aktie, was einem 23-prozentigen Aufschlag auf den letzten Schlusskurs von 14,82 US-Dollar (2.196 Yen) entspricht.

Nationale Bedenken in Japan: Droht eine Verschlechterung der Produktqualität?

Neben regulatorischen Hürden gibt es in Japan auch kulturelle Vorbehalte gegen eine ausländische Übernahme. 7-Eleven wurde 1973 von Seven & i-Gründer Masatoshi Ito aus den USA nach Japan gebracht und hat sich seither als beliebte Anlaufstelle für hochwertige Fertiggerichte etabliert. Viele Japaner befürchten, dass ein ausländischer Eigentümer die hohe Qualität der frischen Lebensmittel in den Filialen beeinträchtigen könnte.

Alex Miller, CEO von Couche-Tard, bemühte sich, diese Sorgen zu zerstreuen. Er versicherte, dass das bestehende Team für frische Lebensmittel weiterhin die Kontrolle über das Angebot behalten werde.

Kartellrechtliche Hürden in den USA: Wer kauft die betroffenen Filialen?

Ein großer Stolperstein der Übernahme bleibt die Wettbewerbssituation in den USA. Couche-Tard und Seven & i sind die beiden größten Player im amerikanischen Convenience-Store-Markt mit zusammen 20.000 Standorten. Die US-Wettbewerbsbehörden könnten eine Fusion daher kritisch prüfen und den Verkauf von Filialen fordern, um den Wettbewerb zu gewährleisten.

Eine Lösung für dieses Problem ist derzeit nicht in Sicht. Seven & i fordert von Couche-Tard eine detaillierte Aufstellung, welche Filialen verkauft werden sollen, wer als potenzieller Käufer infrage kommt und wie der Zeitplan aussieht.

Fazit: Gelingt der größte ausländische Buyout Japans?

Sollte Couche-Tard Erfolg haben, wäre dies die größte ausländische Übernahme in Japans Geschichte. Doch der Weg dorthin ist holprig: Die kartellrechtlichen Bedenken, der Widerstand des Seven & i-Managements und die Vorbehalte in der japanischen Öffentlichkeit machen den Mega-Deal zu einer Herausforderung.

Couche-Tard scheint jedoch entschlossen zu sein, die Hürden zu überwinden – notfalls mit einem verbesserten Angebot.

Aktuell notiert die Aktie von Couche-Tard leicht im Minus bei 44,05 Euro und die Seven & i Aktie notiert leicht im Plus bei 13,9 Euro.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion