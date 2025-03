Leichte Kursverluste

Die Anleihen setzten grundsätzlich ihre jüngste Stabilisierung fort. Der Bund-Future war in den vergangenen Wochen vor allem wegen der Sorgen einer stark steigenden Staatsverschuldung infolge der geplanten Finanzpakete kräftig gefallen. Die Renditen zogen im Gegenzug deutlich an. So hatte die Rendite zehnjähriger Anleihen Anfang März noch bei 2,40 Prozent gelegen.

Die Zukunft der von Union und SPD angestrebten Finanzpakete für Militär und Verteidigung ist unterdessen weiter offen. Der Bundestag wird sich heute in einer Sondersitzung mit den Gesetzesvorschlägen beschäftigen. Noch lehnen die Grünen eine Zustimmung ab. Ohne deren Zustimmung gibt es keine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. "Die Aufwärtsdynamik bei Renditen hat deutlich nachgelassen und entsprechend liegt nun der Fokus auf der Frage, ob die deutsche Politik die Fiskalmaßnahmen auch verabschieden kann", schreiben Experten der Dekabank.

Die Unsicherheit an den Märkten bleibt auch ansonsten hoch. Nach den von US-Präsident Donald Trump verhängten Zöllen auf alle Stahl- und Aluminiumimporte in Höhe von 25 Prozent sind kanadische Gegenzölle in Kraft getreten. Auch die EU will mit Gegenzöllen auf US-Waren auf die neuen amerikanischen Zölle reagieren.

Von den Konjunkturdaten erwarten Experten keine starken Impulse. So stehen in der Eurozone lediglich Zahlen zur Industrieproduktion auf dem Kalender. In den USA werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und Zahlen zu den Erzeugerpreisen veröffentlicht./jsl/jkr/stk