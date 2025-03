ANGEL stellt auf der Aquatech Amsterdam 2025 eine innovative Wasseraufbereitungstechnologie vor

AMSTERDAM, 13. März 2025 /PRNewswire/ -- Die Aquatech Amsterdam 2025, die weltweit größte Ausstellung für Wassertechnologie, fand vom 11. bis 14. März im RAI Amsterdam Convention Centre statt. An der Veranstaltung nahmen weltweit führende Unternehmen, Experten, Forschungseinrichtungen und Regierungsvertreter teil. ANGEL, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Wasseraufbereitungstechnologie, stellte seine neuesten Innovationen vor und erregte damit große Aufmerksamkeit in der Branche.

Am ersten Tag der Veranstaltung sprach Herr Zhao Kai, Vizepräsident der ANGEL Group, auf der AquaStage über AIMS, eine schnelle und wirtschaftliche Strategie für die intelligente Überwachung der Wasserqualität. Er hob die Bedeutung von Sensoren für die intelligente Wasseraufbereitung hervor und stellte das von ANGEL unabhängig entwickelte AIMS vor, das gängige Sensorprobleme wie Leckagen, geringe Genauigkeit und Größenbeschränkungen löst. AIMS ermöglicht eine präzise Echtzeitüberwachung und eine effiziente Kontrolle der Wasserressourcen.

AIMS hat weitreichende Anwendungen in der Biomedizin, im Umweltbereich, in der Landwirtschaft und in der Industrie und gewährleistet die Sicherheit und Eignung der Wasserqualität.

AIMS wurde im Innovation Lab der Aquatech Amsterdam vorgestellt und hat bereits den Innovationspreis der Aquatech China gewonnen.

ANGEL hat über 1.000 Patente erhalten, war an der Entwicklung von 20 nationalen und industriellen Standards beteiligt und hat in den letzten drei Jahren 27 internationale Erfindungspreise erhalten und damit einen Patent-Grand-Slam" von den fünf wichtigsten Patentämtern der Welt erzielt. Die kontinuierlichen Durchbrüche von ANGEL in der Kerntechnologie und der industriellen Anwendung haben seine führende Marktposition gefestigt.

Auf der Messe verlieh Per Brandberg, ein leitender Forschungsberater von Euromonitor International, der Space Master Serie von ANGEL zwei Zertifizierungen für ihre führende Position im Branchenumsatz: "Angel Space Master M7 Series-No.1 in Household Central Water Purifier Sales in Mainland China" und "Angel Space Master Series Whole-House Mini Water Softener-No.1 in Household Central Water Softener Sales in Mainland China".

Als Spitzenreiter in der chinesischen Wasseraufbereitungsindustrie hat sich ANGEL durch seine herausragenden Produkte und Technologien weltweite Anerkennung erworben. In Zukunft wird ANGEL seine Globalisierungsstrategie weiter vorantreiben, in internationale Märkte expandieren, seine Servicesysteme verbessern und den Verbrauchern weltweit bequemere, effizientere und intelligentere Wasserreinigungslösungen anbieten.

