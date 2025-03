Global Uranium Corp. schließt wichtige Meilensteine ab und stärkt Marktposition

Bildquelle: Global Uranium

Die Zukunft des Uran-Marktes könnte in Nordamerika liegen. Hoffnungen darauf wecken zumindest die jüngsten Aktivitäten eines kanadischen Explorationsunternehmens. Worum es sich bei diesem Unternehmen handelt, warum Anleger die Entwicklungen um Global Uranium Corp. aufmerksam verfolgen sollten und was dies für die Zukunft des Uran-Marktes bedeuten könnte, beleuchten wir in diesem Artikel.

Wer ist Global Uranium Corp.? – Das Unternehmen im Spotlight

Global Uranium Corp. ist ein börsengelistetes Unternehmen mit Sitz in der kanadischen Großstadt Calgary, das im Jahr 2010 gegründet wurde. Das Explorationsunternehmen wird aktuell von CEO Ungad Chadda geführt, der auf ein ausgewogenes Team von Experten aus unterschiedlichen Branchen zählt. Neben Chadda spielen Dr. Jared Suchan, VP of Exploration und erfahrener professioneller Geowissenschaftler, CFO Nico Mah führende Rollen in der Aktivität des Unternehmens.

Das Aktienunternehmen (CSE: GURN / OTC: GURFF / FRA: Q3J) beschäftigt sich mit der Uran-Exploration über Kanada und die Vereinigten Staaten von Amerika hinweg. In Saskatchewan, Kanada, ist die Global Uranium Corp. am Northwest Athabasca Joint Venture Projekt beteiligt, das in Zusammenarbeit mit Cameco Corp., NexGen Energy LTD., Orano Canada Inc. und Forum Energy Metals Corp. entwickelt wird. Das Joint Venture Projekt befindet sich am nordwestlichen Ufer des Athabasca-Sees und umfasst eine Gesamtfläche von 13.876 Hektar im Athabasca-Becken. Jüngst kündigte Global Uranium Corp. das Erreichen neuer Meilensteine im Northwest Athabasca Joint Venture Projekt an.

In Wyoming, USA, treibt die Global Uranium Corp. fünf “Roll-Front”-Uran-Projekte mit den Namen WAC-, Jabs-, Big Bend-, Jeep-South-, und Airline-#2 voran. Insgesamt umfassen diese Projekte eine Gesamtfläche von 5.040 Hektar im Bundesstaat Wyoming. Auf diesen Projekten, die sich über mehrere fruchtbare Uran-Distrikte erstrecken, exploriert Global Uranium Corp. bereits nach Uranvorkommen.

Die jüngsten Entwicklungen um das Northwest Athabasca Joint Venture Projekt

Bei seinem Plan, im Athabasca-Becken nach hochgradig diskordanten Uranmineralisierungen zu explorieren, konnte Global Uranium Corp. in den vergangenen zwei Wochen gleich drei wichtige Erfolge vermelden

Bereits am 30. Januar 2025 verkündete die Nasdaq in einer Pressemitteilung, dass Global Uranium Corp. und Forum Energy Metals einen wichtigen Meilenstein im Northwest Athabasca Joint Venture Project erreicht haben. Der Mitteilung zufolge haben die Partner die Datenkompilation und Wiederverarbeitung von vorherigen elektromagnetischen geophysikalischen Gutachten abgeschlossen. Diese Bemühungen werden im kommenden Vorhaben dazu dienen, die geplanten Bohrungen im Northwest Athabasca Project zu optimieren und Bereiche mit besonders hohem Potenzial von Uranmineralisierungen zu identifizieren.

Wenige Tage später drangen weitere vielversprechende Neuigkeiten an die Öffentlichkeit. Yahoo Finance zufolge haben die Partner Global Uranium Corp. und Forum Energy Metals nämlich nicht nur die Auswertung von historischen Daten abgeschlossen, sondern auch eine Genehmigung für weitere Explorationen erhalten und in diesem Frühjahr erste Bemühungen auf dem Weg zu Uranbohrungen unternommen. Der erste Schritt zur Einleitung von Bohrungen, etwa die Mobilisierung von Ausrüstung nach Uranium City und der Bau einer Eisstraße, wurde Berichten zufolge bereits Anfang Februar unternommen.

Ungad Chadda, CEO von Global Uranium Corp. zeigte sich zufrieden mit den jüngsten Errungenschaften des Unternehmens und äußerte sich wie folgt: „Wir freuen uns darauf, unsere Explorationsarbeiten in Partnerschaft mit Forum Energy Metals voranzutreiben und sind zuversichtlich, dass dieses Projekt zum langfristigen Wachstum und Erfolg von Global Uranium beitragen wird.”

Zuletzt, am 11. Februar 2025, verkündete das Aktienportal MarketScreener eine dritte erfreuliche Nachricht zu den jüngsten Entwicklungen um das Northwest Athabasca Joint Venture Projekt. Demnach hat die Errichtung des Arbeiter-Camps für bis zu 20 Personen auf der Westseite der Maurice-Bucht auf dem Gebiet des Northwest Athabasca Projects bereits begonnen. Nach aktuellem Stand erwartet die Global Uranium Corp. sogar schon im März geophysikalische Gutachten zu beginnen.

Fazit

Die Bemühungen der Global Uranium Corp. im Rahmen des Northwest Athabasca Joint Venture Projekts haben sich in den vergangenen Wochen rasch intensiviert. Aktuellen Informationen zufolge dürften Anleger sogar schon im Winter 2025 mit spannenden neuen Erkenntnissen zu Uranmineralisierungen im Athabasca-Becken in Saskatchewan, Kanada, rechnen. Grund genug also, Global Uranium Corp. auch weiterhin aufmerksam zu verfolgen.



Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Dieses Dokument enthält Aussagen und Informationen Informationen, die, soweit sie keine historischen Tatsachen sind, als zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze Wertpapiergesetz darstellen. Zukunftsgerichtete Informationen können finanzielle und und andere Prognosen sowie Aussagen über zukünftige Pläne, Strategien, Ziele Aussichten, Ziele oder wirtschaftliche Leistungen oder die diesen zugrunde liegenden Annahmen zugrunde liegen. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch Begriffe wie durch Begriffe wie „kann“, „würde“, „könnte“, „wird“, „wahrscheinlich“, „außer“, „antizipieren“, ‚glauben‘, ‚beabsichtigen‘, ‚planen‘, ‚prognostizieren‘, ‚projizieren‘, ‚schätzen‘, „Ausblick“ oder deren Verneinung oder andere ähnliche Ausdrücke in Bezug auf die keine historischen Tatsachen sind.



Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Analysen und Meinungen, die unter den gegebenen Umständen zu dem Zeitpunkt, zu dem zu dem Zeitpunkt, zu dem solche Aussagen gemacht werden, die sich jedoch als falsch erweisen können. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht unangemessen sich nicht auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen.