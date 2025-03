Miese Zahlen entlarven den Hype: D-Wave Quantum unter den Erwartungen!

Quantencomputer-Aktien haben Anlegerinnen und Anleger nach dem Forschungsdurchbruch von Alphabet in Ekstase versetzt. Um mehrere Hundert Prozent legten Aktien wie die von D-Wave Quantum, Rigetti oder Ionq in wenigen Wochen zu. Fundamentaldaten und Unternehmensbewertungen spielten dabei keine Rolle.

Inzwischen hat der Hype deutlich nachgelassen, was sich in signifikant niedrigeren Kursen niedergeschlagen hat. Viele der Titel haben gegenüber ihren jüngsten Hochs mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren – auch weil mahnende Stimmen davor gewarnt haben, dass der kommerzielle Durchbruch der Technologie noch Jahre oder gar Jahrzehnte in der Zukunft liegen könnte.